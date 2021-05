A Charleroi, les terrasses se déconfinent au rythme de la culture

"L’Horeca et la culture partagent un objectif commun : donner du plaisir aux gens", précise Isabelle Cohart, propriétaire des cafés La cuve à bière et Le chapeau. Egalement présidente de l’asbl Ma ville, mes commerces qui représente l’Horeca carolo, Isabelle Cohart attend ce 8 mai comme une petite fille attend l’arrivée de Saint-Nicolas. "C’est un sentiment difficile à décrire", confie la patronne avec émotion. "Au-delà de l’aspect financier, je suis surtout impatiente de retrouver les gens."

"Le but, c’est de voir des sourires sur les têtes des gens et surtout de payer les artistes pour leurs prestations", explique Romain Voisin, coordinateur du Vecteur. "Ce qui me rend heureux moi, c’est de pouvoir offrir un espace de démonstration aux artistes qui, rappelons-le, ne sont payés que pour leur prestation finale et pas pour tout le travail de préparation qu’il y a derrière", ajoute-t-il.

Sont prévus dès 10h30 et jusqu’à 20 heures : fanfares, concerts, DJ set, lectures loufoques, cours d’aérobic décalés, happenings et performances en tout genre. Sans oublier la Wallomobile qui sera évidemment de sortie avec ses incontournables chants en Wallon qui vous trotteront dans la tête pendant plusieurs jours.

Ce samedi 8 mai, on nous promet une journée "jubilatoire, solidaire et festive ponctuée d’interventions artistiques surprenantes". L’idée ? "Offrir des surprises culturelles aux Carolos qui s’attableront sur les terrasses", s’enthousiasme Fabrice Laurent. "On ne donne pas de programme précis, ni d’horaire pour éviter les attroupements et rester dans le cadre des mesures sanitaires."

Le concert du compositeur guitariste se jouera en terrasse et à table à 20 heures. L’ouverture des portes est fixée à 19h30. Si vous voulez y assister, n'oubliez pas votre doudoune et surtout ne pas tardez pas à réserver.

Dimanche : une balade exploratoire pour un bon décrassage

La boucle noire vous emmènera à Roux - © Tous droits réservés

Après un samedi arrosé, rien de tel qu’une balade exploratoire pour terminer le week-end en beauté. L’occasion de découvrir les trésors cachés de Roux : le Canal Charleroi-Bruxelles et sa passerelle, le versant ouest de la vallée du Piéton et ses prairies pentues aux animaux hétéroclites, les sentiers et ruelles qui épousent le relief et des vues panoramiques. Enfilez de bonnes chaussures, prévoyez à manger et à boire, des vêtements de circonstance et votre masque.

Pas de doutes, les idées noires ont bel et bien brûlé avec le corbeau. La fièsse est de retour et on n’oublie pas nos fidèles compagnons : le masque et le gel hydroalcoolique.