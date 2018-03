A Charleroi, les droits des femmes s'affichent sur grand écran jusqu'au 10 mars

Demain, le 8 mars, ce sera la journée des droits de la femme. Et, à Charleroi, le Quai 10 se met à la page, dès ce mercredi 7 mars, en proposant un festival de cinéma 100% féminin.

Pendant quatre jours, des documentaires mais aussi des comédies plus légères réalisées par des femmes seront au programme de cet événement où les nouveaux formats sont également prévus comme, notamment, des films en réalité virtuelle.

Céline Hupé est la responsable cinéma au Quai 10 et elle parle de la différence proposée par ce festival par rapport à d’autres rendez-vous cinématographiques : "On a essayé d’utiliser toutes les possibilités de notre lieu du Quai 10 pour avoir une programmation gaming, art numérique et réalité virtuelle. Donc ce n’est plus juste un festival de cinéma mais plutôt un festival de l’image animée. En réalité virtuelle, on s’assied, on met un casque et, le film ayant été tourné à 360°, on peut vraiment regarder en bas au-dessus à gauche à droite. C’est vraiment une vision globale et une expérience en soi. Et là en plus, on a de la chance parce que le Grand Prix de Venise, c’est une femme qui l’a remporté et on voulait vraiment pouvoir le proposer. On voulait avoir ce film quoi."

Et ce film en réalité virtuelle qui a remporté le grand prix de Venise c'est " Bloodless ", une plongée dans le quotidien d'une travailleuse du sexe en Corée du Sud.

À l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la RTBF se mobilise et propose une journée spéciale sur La Première, dans ses rendez-vous d’information et une soirée thématique sur La Trois.