A Charleroi, de nombreuses activités organisées par les Femmes de Mars

Ce dimanche 8 mars, c’est la journée internationale de la femme et, à cette occasion, de nombreuses activités sont prévues. A Charleroi, elles sont pilotées par le collectif "les Femmes de Mars" qui organise un mois d’activités avec des expos, des concerts et du théâtre aussi. Avec un seul objectif : démontrer que la femme est, encore aujourd’hui, la cible d’inégalités.



Parmi ces différentes manifestations, trois expos nous sont détaillées par Charlotte Belayev, l’une des organisatrices : "Ces trois expos présentées à la Maison de la Laïcité, c’est l’exposition du collectif "Compos’elles", neuf artistes de la région de Charleroi qui ont travaillé chacune sur une inégalité vécue par les femmes encore actuellement et qui expriment, par leur vision artistique, une œuvre d’art autour de cette inégalité. Et puis il y a une exposition d’"Entre-deux Wallonie" qui a travaillé avec des groupes de femmes qui vont proposer des créations pendant l’exposition. Et l’asbl "Mode d’emploi" également qui permettra de voir le travail autour de la réflexion qui est faite sur les inégalités."



Trois expositions, accessibles jusqu’au 27 mars, parmi d’autres. Et le programme complet des activités organisées ce mois-ci se trouve sur le site web de Femmes de Mars.