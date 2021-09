A Charleroi comme ailleurs : pas de solution à court terme pour le manque de places dans les crèches

Le constat vaut pour la région de Charleroi mais il semble général : trouver une place en crèche pour son enfant est particulièrement difficile pour l’instant. La plupart des crèches et des gardiennes n’ont plus de place et certains parents doivent trouver des solutions alternatives. Il est difficile d’objectiver les raisons de cette pénurie de places même si le coronavirus Covid-19, là aussi, pourrait avoir joué un rôle.



Esmeralda cherche désespérément depuis six mois une crèche ou une gardienne pour son petit garçon. Elle a d’abord cherché près de chez elle à Chapelle-lez-Herlaimont. Mais là comme plus loin, pas de place. Elle a contacté ainsi plus de 50 établissements. La réponse est toujours la même : complet ou plus de place avant 2023 par exemple.



La situation est identique à Charleroi : chez les gardiennes, dans les crèches de la ville mais aussi dans celle de l’ISPPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi), c’est l’embouteillage. Martine Bonnejonne, directrice des crèches de l’ISPPC, constate : " C’est la première fois depuis de nombreuses années que l’on a vraiment une liste d’attente importante. Donc ça veut dire que les parents qui réalisent une demande maintenant n’auront de toute façon pas de place avant septembre 2022. Chez nous, on pense qu’il y a quand même une hausse des natalités. Il y a aussi le retard au niveau des inscriptions puisque les personnes ne pouvaient pas vraiment se projeter dans l’avenir." (ndlr : à cause de la Covid-19).



Il n’y a donc pas vraiment de solution à court terme pour les parents désormais en difficulté. Et, à plus long terme, la seule perspective reste la poursuite de l’augmentation globale du nombre de places d’accueil dans le pays.