A Charleroi aussi, les centres de dépistage manquent de personnel

Les centres de dépistages du coronavirus covid-19 manquent de bras. Le secteur connaît une pénurie de techniciens de laboratoires. Et, si ces profils sont déjà rares en temps normal, la situation sanitaire actuelle ne fait qu’empirer la situation.



C’est notamment le cas à Charleroi où le laboratoire de l’Hopital Marie Curie tourne à plein régime. L’équipe comprend six laborantins et deux étudiantes venues prêter main-forte.



Vinciane est l’une d’elles : "Si on n’était pas là, je ne sais pas comment ils feraient. En une semaine de temps, on m’a contacté et ensuite j’ai commencé en moins d’une semaine."



Rien qu’ici, l’hôpital cherche six technologues, de quoi doubler ses effectifs. Frédéric Dubois, porte-parole de l’hôpital, le confirme : "Les tests de dépistage sont une tâche supplémentaire qui a été ajoutée à toutes celles qui sont habituelles. Et nous recherchons activement des technologues. Tous les hôpitaux ont le même problème que nous. C’est une denrée rare comme les infirmières également dans le secteur de la santé."



Pour contrer la pénurie, l’ULB, Université Libre de Bruxelles, propose depuis peu des formations accélérées aux personnes ayant les prérequis nécessaires. Un concept qui a séduit Aurore, diplômée en sciences agronomiques : "Normalement, c’est un métier qui est en pleine pénurie. Et comme justement ici, on avait la pratique et on peut apprendre ce qu’on faisait en laboratoire et on peut très bien travailler dans un centre de dépistage comme dans une entreprise privée et moi je suis ouverte à tout. Je ne demande qu’à remplir de nouveaux challenges."



Ces formations seront de plus en plus proposées par les universités, afin de répondre à la demande croissante d’analyse de tests.