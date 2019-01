A Barry, pommes et poires bio disponibles 24h sur 24

Les producteurs locaux de fruits et légumes qui mettent leur récolte à disposition de tous, dans un distributeur automatique, la pratique est de plus en plus répandue. Exemple: dans le Tournaisis, aux "Vergers de Barry", où Guillaume Mahieu a investi dans une machine pour permettre aux clients d'acheter à toute heure ses pommes et poires bio ainsi que les jus de fruits.

Le distributeur permet aussi au propriétaire de mettre ses produits en vente pendant les périodes de fermeture de son exploitation, assurant une meilleure rentabilité toute l'année.