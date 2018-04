A Ath, les gens du voyage ont un terrain de camping qui leur est destiné

Avec le retour des beaux jours, les communautés de gens du voyage reprennent la route. Et, comme chaque année, la question du stationnement pour toutes ces caravanes revient sur la table. En Wallonie, 11 communes sont censées accueillir les gens du voyage. Mais très peu ont réellement un terrain équipé pour recevoir décemment ces communautés. Dans le Hainaut, seule la ville d'Ath a prévu une zone permanente d'accueil de ce type.

La Flandre mieux équipée

Ce terrain se situe sur le site de la Bilhée, le long de la Dendre, près de la station d'épuration. Une dizaine de familles viennent de s'y installer. Une trentaine de personnes, des peintres, et leur famille, en provenance de Bretagne, qui parlent de "casse-tête" pour trouver une aire de stationnement, en Belgique et qui constatent que la Flandre offre davantage d'équipements aux gens du voyage: "A Gand, Courtrai, il y a beaucoup plus de confort, explique Marc Pasto, le responsable de la communauté qui occupe le terrain, pendant deux semaines, vous avez plusieurs toilettes. Ici vous n’avez qu’une toilette. Mais on a l'eau, l'électricité, on ne va se plaindre non plus, hein. On est tranquilles. C'est déjà important."