6.000 personnes attendues au stade Robert Urbain pour Francs-Borains - Club de Bruges

Des mesures de sécurité exceptionnelles ce soir à Boussu en prévision du match de coupe de Belgique entre les Francs Borains et le Club de Bruges. L'actuel leader de la Division 2 amateurs affronte le deuxième de la Pro League. Le stade Robert Urbain s'apprête à accueillir des milliers de personnes. Elles seront encadrées par une centaine de policiers locaux et fédéraux.

Il faut dire que le stade Robert Urbain accueille rarement plus d'un millier de supporters. C'est un stade prévu au départ pour de la D3 amateurs. Mais ce soir, il accueillera près de 6.000 supporters: huit-cents Brugeois, qui arriveront à bord de 22 autocars et seront escortés par la police entre le parking d'autoroute de Saint-Ghislain et le stade. Mais surtout, et c'est une première, 5.000 supporters des Francs Borains. Tout ce petit monde sera fouillé à l'entrée. Motards, police à cheval sont prévus. Une arroseuse aussi. Une présence avant tout dissuasive.

Des ralentissements et bouchons sont donc à prévoir donc dans le Borinage ce soir avec des embarras probablement jusque Dour. La police conseille aux personnes qui se rendent au match de se garer plus loin et de faire du covoiturage jusqu'à l'un des 5 parkings prévus. Le temps de se garer et de subir la fouille, les autorités conseillent d'arriver sur place une heure à l'avance.

Début du match à 20h30 au stade Robert Urbain.