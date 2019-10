500 bénévoles Oxfam-Magasins du monde réunis à Charleroi pour une journée de sensibilisation

À l’occasion du lancement de sa nouvelle campagne « Balance tes marques ! », Oxfam-Magasins du monde a organisé une journée d’actions à destination de 500 de ses bénévoles actifs dans les Jeunes magasins du Monde. Tous étaient réunis ce 2 octobre au CEME de Charleroi pour participer à des activités et des animations sur les thématiques du commerce équitable et des responsabilités sociale et environnementale des entreprises.



« On voulait faire comprendre aux élèves qu’ils ont un pouvoir en tant que citoyens et citoyennes », explique Bruno Gemenne, coordinateur des Jeunes Magasins du monde, « un pouvoir dans leurs achats et dans leurs manières dont ils parlent et réfléchissent la société. Ils ont le pouvoir de faire changer les choses. »



Tout au long de cette journée, les élèves ont pu en apprendre plus sur le commerce équitable et sur l’origine des produits qu’ils consomment. Ils ont par exemple été immergés dans un faux supermarché, dans lequel ils ont pu récolter diverses informations sur les produits vendus dans les grandes distributions.