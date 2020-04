35.000 euros récoltés par le Rotary pour les hôpitaux et le personnel soignant carolo

À l’initiative de son président, Patrick Fidry, le comité du Rotary Club Charleroi Europe a lancé un appel vers d’autres clubs de la région pour rassembler un maximum de fonds à destination du personnel soignant des hôpitaux, maisons de repos et soignants à domicile.



5.000 € ont été immédiatement récoltés au sein du club grâce au versement spontané du prix des repas non consommés pendant la période de confinement ainsi que des dons personnels des membres.



Grâce à la participation des autres clubs contactés, un total de 35.000 € a pu être récolté en moins de dix jours et a été distribué à raison de 10.000 € pour chaque hôpital : CHU Marie Curie, ND de Grâce Gosselies et IMTR Loverval. Ces sommes permettront à ces institutions de faire face à leurs besoins les plus urgents en matériel de protection.



Par ailleurs, pour la somme restante, un ami du Rotary, Marc Deltenre, a proposé de fabriquer 700 visières en plastique dur qui protègent les visages des soignants. Elles ont été distribuées aux futurs utilisateurs de ces objets de protection.



Dans sa quête de fonds, le Rotary Club Charleroi-Europe précise avoir pu bénéficier de l’aide des clubs suivants : Soroptimist Charleroi, Soroptimist Charleroi-Soleilmont, le Lion’s Club Charleroi, Inner Wheel Marcinelle, Inner Wheel Charleroi, Inner Wheel Charleroi 2000, Inner Wheel Thuin-Fontaine, le Rotary Club Charleroi, le Rotary-Club Fleurus, le Rotary-Club Charleroi-Val de-Sambre, le Foyer des Amies, le club 41 – 7 de Charleroi ainsi que de nombreux donateurs individuels qui souhaitent garder l’anonymat.

