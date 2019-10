30% des Belges anticipent leurs funérailles et c'est aussi le cas à Charleroi

Dans la région de Charleroi, des milliers de particuliers se sont déjà rendus dans une entreprise de pompes funèbres pour préparer leur dernier jour de vie et y concevoir leurs propres funérailles.



Préparer ses obsèques ne porte pas malheur : on estime que 30 % des Belges les ont déjà anticipées en les organisant dans les moindres détails… Pour ensuite mieux les oublier. Plusieurs raisons motivent cette démarche : éviter des soucis à sa famille, prévenir d’éventuels conflits, ne pas laisser de dette à ses enfants ou encore tout contrôler jusqu’au bout.



Denis Fontaine dirige une société de pompes funèbres à Gilly. Plusieurs milliers de personnes ont déjà prépayés leurs funérailles chez lui. Il y a même plus de 3.700 dossiers ouverts dans ce cas de figure. Le phénomène n'est donc pas rare et il ne fait que s'amplifier. Il précise : "Alors on a vraiment deux comportements : on a la personne qui vient et qui organise tout à fait décontracté, qui en rigole et qui choisit même ses fleurs pour mettre carrément sur le cercueil ou le corbillard le jour de ses funérailles. Ou alors c’est l’effet inverse : on a des gens attristés de venir nous voir et désemparés de venir choisir cela parce qu’ils se rendent compte qu’il n’y aura peut-être personne par après. C’est parfois pas simple à ce moment-là oui."



Parmi ces personnes qui ont choisi de préparer et prépayer les frais inhérents à leurs décès, il y a Robert. A 69 ans, il est le père d'une fille qu'il ne souhaite pas importuner avec ces démarches douloureuses. Il a donc préparé son dernier jour depuis longtemps : "Mon enterrement est déjà payé. J’ai commencé à payer quand je me suis marié en 1971. Et j’ai payé pendant 21 ans. Mon enterrement est donc payé et celui de ma femme aussi. Comme ça ce sont des frais en moins pour ma fille parce que, un enterrement, maintenant, ce n’est pas donné. Faut songer à tout ça. Il y en a qui ne songent pas à tout ça. Mais il faut y songer."



Cette démarche peut étonner mais elle anime cependant de nombreuses personnes, esseulées ou en couple, qui souhaitent anticiper ce moment, souvent douloureux, et alléger la charge pour leurs proches.