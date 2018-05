22 mois de prison pour avoir harcelé les proches des victimes d'un accident mortel à Solre-Saint-Géry

Nathanaël S., qui avait survécu à un accident mortel dans lequel sa compagne et son bébé ont perdu la vie, a écopé de 22 mois de prison avec sursis pour harcèlement et menaces mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Il était soupçonné d'avoir importuné le père et la soeur de sa compagne décédée.

Le 13 octobre 2016, alors qu'il était déchu du droit de conduire, Nathanaël S. effectuait un dépassement dangereux sur une nationale à Solre-Saint-Géry (Beaumont) et percutait frontalement un camion. Ejecté, le conducteur a survécu miraculeusement au prix de plusieurs mois d'hospitalisation. En revanche, sa compagne de 17 ans et leur bébé ont été tués sur le coup.

Postérieurement à ce drame, Nathanaël S. s'est rendu coupable de faits de menaces et de harcèlement envers le père et la soeur de sa compagne défunte. Selon les parties civiles, le prévenu les aurait invectivées par messages instantanés sur Messenger, expliquant qu'il voulait récupérer les photos de sa compagne et de sa fille à tout prix, "qu'il était fou et qu'il n'avait plus rien à perdre, qu'il ne viendrait pas les mains vides et qu'il les anéantirait".

A l'audience, le prévenu a nié les faits. Il explique qu'à l'époque, il était hospitalisé, les mains bandées, le doigt amputé et qu'il ne pouvait se déplacer. Il affirme n'avoir aucun compte Facebook et être, sans doute, victime d'un complot.

La substitute Broucke avait relevé deux autres faits : des outrages et des menaces à l'égard de policiers de la prison de Jamioulx et une gifle portée à sa nouvelle compagne.

Au terme de son réquisitoire, le parquet a requis deux ans de prison, vu la gravité des faits et les nombreux antécédents de l'intéressé, réputé "turbulent".

Mardi, le tribunal a octroyé trois peines distinctes à Nathanaël S. : six mois de prison pour le harcèlement via Messenger, six mois pour les coups à sa nouvelle petite amie et dix mois pour le harcèlement envers son ex-belle famille, le tout assorti d'un sursis probatoire. Le prévenu devra se domicilier en dehors de la Botte du Hainaut, mettre fin à sa consommation de stupéfiants et entamer un suivi psychologique.

Pour rappel, Nathanaël S est aussi appelé à comparaître le 11 juin devant le tribunal de police de Charleroi où il est poursuivi, dans le cadre de ce même accident de voiture, pour homicides involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution ainsi que pour diverses infractions au code de la route. Le prévenu a, dans ce contexte, sollicité une peine de travail alors que le parquet a requis une peine sévère sans la quantifier.