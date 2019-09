20 jours de formation d'écrivain public à La Louvière

L’ASBL Présence et Action Culturelles organise à La Louvière une formation pour devenir écrivain public. Cette fonction, pourtant peu connue, permet d’aider les personnes qui en ont besoin. L’écrivain public offre ainsi une aide gratuite et confidentielle à la compréhension et à la rédaction de courrier administratif et privé.

La formation est divisée en 5 modules, répartis du 30 septembre au 10 décembre 2019. Durant 20 journées, différentes thématiques seront étudiées : histoire des politiques sociales et culturelles de Belgique, écriture et langage, déontologie, problématiques sociales, fonctionnement des CPAS, etc.

La formation n’est pas certifiante : elle n’offre pas de diplôme ni de garantie d’emploi. Toutefois, elle permet d’ouvrir des permanences. L’écrivain public est donc bénévole, et travaille souvent en collaboration avec des associations, différents services administratifs, les CPAS, voire les prisons.

" Ça donne la possibilité d’ouvrir une permanence d’écrivain public et aussi de développer toute une série de projets plus collectifs ", explique Françoise Belot, animatrice à Présence et Action Culturelles, " puisque la formation amène à des projets d’actions plus collectives, d’ateliers d’écriture avec des publics défavorisés ou des publics qui ont des revendications bien précises ".

La formation, entièrement gratuite, est construite de manière progressive. Il est donc conseillé de la suivre du début à la fin. Une maîtrise de la lecture et de l’écriture est requise. Il faut également avoir une maîtrise de base des outils informatiques (traitement de texte, courrier électronique…), et un intérêt particulier pour le secteur de l’éducation permanente et populaire.

Pour plus d’informations : www.espace-ecrivain-public.be