20.000 litres de mazout dans un rieu à Tourpes: "Les barrages ont bien fait leur job"

Les services de secours ont été alertés vers 11h00 mercredi matin. A Tourpes, près de 20 000 litres de mazout se sont échappés d'une cuve d'un marchand de carburant de la région. Selon les pompiers, la vanne de sécurité n'a pas fonctionné et le carburant s'est déversé dans le système d'égouttage et dans un rieu qui se jette dans la Dendre.

Pour le capitaine Eric Stasic, des pompiers de Leuze, "l'enjeu était d’installer de multiples barrages pour éviter que l'hydrocarbure n'atteigne la Dendre. Une société spécialisée s’est rendue sur place, de même que la Protection civile (...) Le travail s'annonce encore très long", commentait-il mercredi en cours de journée.

Et de fait, le travail a bien été long. Il a même duré toute la nuit, mais tout le personnel mobilisé est finalement venu à bout des 20.000 litres de mazout déversés. "Au niveau de la Dendre, je peux tout de suite rassurer tout le monde : il n’y a plus aucun danger ! Il faut dire que nous avions mis les grands moyens pour éviter une lourde pollution : on avait placé une dizaine de barrages. Et ces gros boudins ont parfaitement fait leur job puisqu'ils ont contenu tout le mazout."

Du côté de l'intercommunale IPALLE, qui a une station d'épuration non loin de là, on a installé aussi des nappes absorbantes car quelques centaines de litres ont touché la station. Selon l'intercommunale, la station continue à fonctionner mais sous étroite surveillance. Elle a été mise "en aération" et on sait déjà que des travaux de curage seront nécessaires. Des travaux qui auront un coût évidemment.