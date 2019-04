1er mai : Qui peut vendre du muguet ?

Comme chaque 1er mai, c'est la star de la journée : le brin de muguet. Pour les fleuristes, la vente du muguet constitue l'une des meilleures journées de l'année après la fête des mères et Noël. Une bonne journée dont veulent profiter les vendeurs ambulants en bord des routes. Mais qui est légalement autorisé à vendre du muguet.

Marie-Christine Wilmotte est fleuriste à Mons. Cette année, elle et ses trois employés s'affairent à finaliser les dernières commandes de muguet. Le 1er mai est l'une des plus grosses journées de l'année. Pourtant, la fleuriste voit d'un très mauvais œil la concurrence des vendeurs sauvages. "On n'est pas content. On paye pas mal de taxes, de cotisations, la main d'oeuvre. Eux, ils n'ont qu'à acheter le produit. "

Une protestation soutenue par la Fédération Royale des fleuristes belges. " On a envoyé un courrier à tous nos membres ", explique Marijke Walbers, directrice de l'URBF. " Nous demandons aux administrations communales des contrôles pour tous les vendeurs sauvages. C’est important qu’un jour comme le premier mai, les fleuristes réalisent un bon chiffre d’affaire. "

Les particuliers achètent des brins de muguet en masse. Cela est devenu monnaie courante. Certains grossistes du Hainaut avouent vendre plus de 80% de leur stock à des particuliers. " L'an passé, j'ai vendu plus de 4500 bouquets à des particuliers ", raconte une grossiste de la région montoise. " Nous ne vendons qu'à ceux qui ont une autorisation communale."