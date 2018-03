19 millions d'euros pour moderniser des écluses et des stations de pompage à Pommeroeul, Havré et Hensies

Le gouvernement wallon a confirmé, ce jeudi matin, la modernisation des équipements électromécaniques des écluses et des stations de pompage de Pommeroeul, Havré et Hensies. Ces infrastructures fonctionnent depuis plus de 40 ans.

La rénovation de ces ouvrages a été reprise par l'Union européenne dans le cadre du projet Seine-Escaut. La participation de l'Union au financement des travaux s'élève ainsi à 40 % du montant des travaux, estimé à 19 millions d'euros. Le chantier devrait s'étaler sur plusieurs années.