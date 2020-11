1500 arbres, une haie et un verger pour changer le Mont en... Forêt de Saint-Aubert

C’était une prairie en bordure du village de Mont-Saint-Aubert. Et c’est en train de devenir une petite forêt. Ce chantier, c’est Marie et Jean-Luc Desmet qui l’ont mis en route. Pour ce couple à la retraite, l’heure est moins au repos bien mérité qu’à un questionnement sur notre société. "Nous avons beaucoup lu Aurélien Barrau, Pablo Servigne et François Thoreau à propos de la collapsologie et l’effondrement de notre civilisation", explique Marie. "Et après une période de deuil, de tristesse, on est passé à une phase d’acceptation et d’action".

L’action en question, c’est l’achat d’une parcelle de bois, près de chez eux, ainsi qu’une prairie. Une prairie assez sèche, balayée par les vents sur les hauteurs du mont. "C’était sec, cet été, il n'y avait pas un brin d’herbe". Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi sur ce coin de l’entité tournaisienne. "Sur le cadastre, il s’agit d’une zone de forêt. Probablement a-t-elle été déboisée il y a cinquante ans", précise Jean-Luc.

25 espèces différentes

Pour reboiser le terrain, le couple a fait appel à Nicolas de Brabandère, spécialiste des petites forêts concentrées. Nous l’avions rencontré il y a un an à Willemeau où un projet similaire débutait. "Ici, il s’agit de planter 1500 arbres de 25 espèces différentes", explique le patron d’Urban Forests. Ces arbres sont plantés proches les uns des autres pour stimuler leur croissance. Difficulté locale : le sol contient des morceaux de briques. "Car avant, ici, il y avait un bâtiment, un reposoir, où s’arrêtaient des tireurs de bateaux de passage entre la frontière française et Audenarde. Mais à part ça, la terre est bonne, limoneuse, et on l’a amendée."