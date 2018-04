1439 logements privés neufs ont été créés sur le territoire de Charleroi depuis 2012

Voilà le bilan précis des nouvelles constructions dévoilé récemment par la majorité communale. Cette étude a permis de savoir où on en était en termes de logements, mais surtout ce qu'il reste à faire, notamment pour encadrer les nouveaux projets : ceux des particuliers, comme ceux des promoteurs immobiliers.

Des logements de qualité

Contrairement aux impressions, ce n'est pas au centre-ville, dans l'intra-ring qu'on construit le plus mais bien ailleurs. Autre constat : la taille des maisons et des appartements est relativement grande. C’est le résultat de la nouvelle réglementation qui impose des espaces à vivre plus grands que par le passé.

"Il y a eu énormément de maisons, pour 43%, qui font en moyenne 192 m² et qui ont trois chambres. C’est la volonté de ramener des familles sur l’ensemble du territoire, déclare Ornella Cencig, échevine du Logement de Charleroi. Et il y a aussi eu des appartements de qualité, vu qu’ils font en moyenne 96 m², avec deux chambres."

Répondre au boom démographique attendu

Au-delà des chiffres, cette étude est aussi un outil précieux pour accompagner le nécessaire renouvellement de l'habitat qui devra répondre au boom démographique. De 200.000 habitants aujourd'hui, Charleroi passera à 250.000 en 2050.

"Malheureusement, Charleroi n’avait pas une très bonne image. On avait du mal à attirer des investisseurs pour construire des logements neufs, commente Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi. Aujourd’hui, les choses ont changé. Beaucoup d’investisseurs redécouvrent Charleroi. Dans les cinq prochaines années, on a au moins 2000 projets de logement qui sont finalisés."

600 nouveaux logements construits par an sur Charleroi, c'est donc le rythme qu'espère atteindre à court terme les autorités communales.