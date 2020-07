100 kilomètres à pied entre Tournai et Bruxelles pour un " monde d'après " plus juste

Ils ont quitté Tournai mardi matin. Objectif : rejoindre Bruxelles à pied en quatre jours. Une marche pour sensibiliser, parler avec le grand public et le monde politique de ce que sera le "monde d’après".

Pendant une centaine de kilomètres, la dizaine de marcheurs est partie à la rencontre des ministres, députés, bourgmestres et échevins de toutes les tendances politiques. Dans les sacs à dos, deux revendications : en faire plus pour préserver la biodiversité et lutter contre la pauvreté.

"Par l’intermédiaire de cette marche symbolique, on a envie de faire prendre conscience aux autres que c’est maintenant ou jamais", glisse Tony, l’un des marcheurs.

"Les mesurettes ne suffisent plus"

Car en matière de lutte contre la pauvreté et de préservation de l’environnement, les mesurettes ne suffisent plus, disent-ils. "Beaucoup de gens sont en souffrance, ajoute Pierre, un autre participant. Et la marche est un moyen peut-être de retrouver ses racines, de penser, de partager, de rencontrer… Et de donner un témoignage qui nous permet d’être crédibles."

Sur leur chemin, les marcheurs rencontrent le monde politique. Certains élus, comme le bourgmestre d’Enghien Olivier Saint-Amand, leur emboîtent le pas pour quelques kilomètres : "Cette marche, c’est vraiment une rencontre dans l’intimité de ce que sont les personnes. Elles expliquent leur parcours de vie, les difficultés qu’elles ont rencontrées. Pour nous, c’est une expérience extrêmement enrichissante."

La marche connaîtra sa dernière étape ce vendredi entre Tubize et Bruxelles. La capitale où les marcheurs seront reçus par des ministres du gouvernement fédéral. "Cent kilomètres à pied, c’est douloureux. Donc on espère qu’on ne marche pas pour rien", conclut Tony.