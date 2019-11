100 000 saules à planter d'ici le printemps: à vos sécateurs, à Roux ou ailleurs !

C'est un nouveau défi lancé au nom du climat et de la biodiversité: et si vous plantiez un saule ? Ça ne coûte rien : il suffit de couper une branche d'arbre, de la nettoyer et de la planter dans le sol. L'association "Centre du Paysage", basée à Roux lance le "défi du boommeester". Objectif: planter 100 000 saules entre le 15 novembre et le 21 mars prochain. "On avait envie de lancer une action en faveur du climat et de la biodiversité. Et on a choisi de planter des arbres. Car ça stocke du carbone ainsi que des particules fines. Et puis ça joue un rôle positif sur le climat", explique Bernard Blareau, président de l'ASBL.

La branche est coupée en biseau. Charlotte l'enfonce facilement dans ce sol mouillé. - © RTBF - P.W. Choisir une branche bien droite. Ça facilitera la pousse, une fois plantée. - © RTBF - P.W. Le saule ne se plante pas tout seul, mais presque, grâce au bouturage. - © RTBF - P.W.

60 cm: la longueur idéale C'est aux Vergers des Grands Sarts, dans la périphérie carolo, que Bernard nous fait une démonstration de bouturage. Ici, des agronomes ont sélectionné des arbres fruitiers et des saules indigènes en vue de leur reproduction. "Je vais choisir cette jeune branche. Quand on la gratte, c'est encore vert en-dessous. Je la coupe et j'en garde un tronçon de 60 cm environ. J'élague les brindilles. Je coupe la tête. Une taille en biseau pour le bas et je peux l'enfoncer facilement dans ce sol mouillé". Comme les bouleaux, les saules sont des arbres pionniers: ils sont les premiers à coloniser une terre nue. Et ils encouragent la biodiversité: "Ils vont créer un premier lieu de vie pour les oiseaux qui y amèneront des graines d'autres espèces qui y pousseront à leur tour". Où planter ces boutures ? Une fois qu'on a ses boutures, où les planter ? "L'idée, au départ, c'est de les installer dans les espaces perdus. Les fonds de jardin où on ne va pas. Les bords de ruisseau, de routes. Mais attention de respecter la sécurité publique et d'avoir l'accord du propriétaire. Et on peut également en mettre au milieu de son jardin si on le souhaite..."

Découvrir la technique de la bouture, c'est aussi un beau prétexte pour sortir en famille ou entre amis. - © RTBF - P.W.

Une fois que vous avez réalisé l'action, il vous restera à prendre une photo, annoncer le nombre d'arbres plantés et partager le tout sur les réseaux sociaux. Le défi du boommeester est ouvert à tous. En Belgique ou ailleurs. "On a déjà reçu des réponses d'Angleterre et du Canada". Un coup de main des collègues Bernard Blareau est par ailleurs agent forestier. Il compte sur ses collègues pour faire avancer le compteur. "Je leur donnerai quelques dizaines de boutures qu'ils pourront planter dans des endroits appropriés lors de leurs patrouilles..."