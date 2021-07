1,2,3 Soleil : des animations estivales diverses pour les jeunes dans trois quartiers de Charleroi

Traditionnel rendez-vous des grandes vacances, le projet " 1,2,3 Soleil ! " s’invite au cœur des quartiers de Charleroi en y organisant de multiples animations entièrement gratuites et placées, cette année, sous le thème d’Alice aux pays des merveilles.



Ce projet, qui a démarré en 2016, connaît un succès grandissant au fil des ans. Il se déroulera cet été dans trois quartiers carolos situés à Gosselies, Dampremy et Gilly.



Jouer, créer et rêver sont les maîtres-mots de ce projet estival. Ateliers de bricolage (réalisation de badges, de chapeaux, etc.), jeux de société, psychomotricité, activités sportives et récréatives (château gonflable, vélo, jeux de piste, courses de sac, jeux d’adresse, etc.) seront en effet au rendez-vous. Il y en aura véritablement pour tous les goûts et tous les âges.



L’opération " 1,2,3 soleil ! " est élaborée par la Ville de Charleroi, les Espaces citoyens de Dampremy et de Gosselies ainsi que le Centre Ener’J de Gilly. Pour Philippe Van Cauwenberghe, Président du CPAS de Charleroi, " Il est important pour nous d’être présent au cœur des quartiers. D’autant plus cette année, après ces nombreux mois de confinement qui n’ont pas toujours été faciles à vivre. L’opération " 1,2,3 Soleil ! " permet de créer du lien, et plus précisément du lien à long terme car l’objectif n’est pas seulement de venir animer les quartiers durant quelques jours, mais aussi de mettre les familles en relation durable avec le tissu associatif local. De nombreuses animations sont d’ailleurs directement imaginées et organisées avec les habitants du quartier. C’est une démarche très valorisante pour eux, et donc pour nous aussi !".



Les rendez-vous de cette édition 2021 sont fixés au parc communal de Gosselies les 16 et 17 juillet de 14h00 à 18h00, ainsi que les 23 et 24 juillet aux mêmes heures. Le vélodrome de Gilly accueillera les animations les 22, 23 et 24 juillet de 14h00 à 18h00. Enfin, c’est à Dampremy, dans le parc Elio Ivan que " 1,2,3 soleil ! " sera proposé du 24 au 28 août de 14h00 à 18h00.