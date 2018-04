Les poulaillers industriels font souvent peur, à cause des nuisances olfactives et sonores... Mais ici, il s'agit d'un élevage de poulets biologiques. Avec la construction de deux bâtiments et des prairies pour que les animaux puissent aussi être à l'extérieur.

L'enquête se termine dans une semaine, le mardi 24 avril. On saura alors si le projet de ce producteur bio local (Yvoir) soulève beaucoup d'opposition.