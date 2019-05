Reconnaissance internationale pour le Jardin botanique de Meise

Le jardin botanique de Meise a été reconnu par le Botanic Gardens Conservation International (BGCI), une association sans but lucratif qui a pour objet la préservation de la diversité botanique, au titre de « Praticien chevronné en conservation » (« Advanced Conservation Practitioner »), c'est-à-dire un jardin botanique qui s'illustre à l'échelle mondiale dans la conservation des espèces végétales, ont fait savoir mercredi ses responsables.

Cette reconnaissance n'a été accordée qu'à 12 jardins botaniques dans le monde. Elle a été décernée après des recherches approfondies sur la valeur de conservation des collections, la recherche scientifique, la formation et le degré de spécialisation du personnel, les efforts consentis, le respect des conventions internationales, etc. « Le jardin botanique de Meise participe activement à la sauvegarde de la diversité végétale », a déclaré Elke Bellefroid, responsable de la gestion des collections vivantes et du domaine du jardin botanique. « Nos recherches et la gestion des collections contribuent au développement d'outils de conservation des végétaux dans leur habitat naturel ainsi que dans nos collections vivantes et notre banque de graines. Les efforts de conservation se concentrent sur les espèces menacées de Belgique et d'Afrique centrale, mais aussi sur les espèces sauvages apparentées aux cultures économiques comme les bananiers, les caféiers et les haricots. Le jardin botanique de Meise est honoré par la reconnaissance du BGCI en tant que Praticien Chevronné en Conservation, et continuera d'accroître ses efforts de conservation de la biodiversité végétale mondiale par le biais de ses programmes de recherche, de conservation et de sensibilisation du public. » L'administrateur général du jardin botanique de Meise, Steven Dessein, a officiellement installé cette reconnaissance à l'entrée du jardin, à l'occasion de la Journée de la biodiversité ce mercredi.