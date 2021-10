Pollution à Zwijndrecht: prolongation et extension des mesures "no regret" après les résultats des tests sanguins

Les mesures dites "no regret (sans regret en français)", qui restreignent la vente de produits agricoles commerciaux, sont étendues et élargies à la suite de la publication des résultats des analyses de sang de 800 personnes vivant dans le voisinage de l'usine 3M à Zwijndrecht, indique l'Agence flamande pour les soins et la santé.

Le rayon dans lequel les personnes vulnérables ne doivent pas consommer de légumes cultivés sur place a été étendu à trois kilomètres.

