Pollution à Zwijndrecht : l’entreprise 3M assure réduire les rejets de perturbateurs endocriniens de 99% à terme

Une commission d’enquête du Parlement Flamand se penche depuis quelques semaines sur les carences de gestion de la forte pollution au PFOS (le sulfonate de perfluorooctane, qui appartient à la famille des PFAS ou substances perfluoroalkylées) constatée à proximité d’une usine chimique du groupe américain 3M à Zwijndrecht dans le cadre du chantier de l’Oosterweel en Région anversoise.

James Kotsmith, directeur de l’environnement chez 3M, a expliqué vendredi aux députés le projet d’assainissement des sols en cours depuis 2010. Les rejets dans l’Escaut doivent être réduits via un système dit de "pompage et traitement". L’entreprise travaille actuellement sur un nouveau système de purification d’eau qui devrait réduire les rejets de PFAS de 95% et, à terme, de plus de 99% à court terme.

Rebecca Teeters, Senior Vice President Environmental Strategies and Initiatives, a de son côté indiqué qu’un nouveau test sanguin est actuellement en cours sur les employés de 3M ainsi que sur les retraités de l’entreprise. Dans la matinée, le PTB-PVDA affirmait qu’une centaine d’employés et d’anciens employés de 3M auraient des concentrations de PFOS beaucoup trop élevées dans leur sang.

Les résultats de ces prises de sang ne sont pas encore connus. Selon Mme Teeters, il n’y a pas encore de consensus scientifique sur les effets nocifs des PFAS dans le sang. "Une étude menée en 2000 sur des travailleurs de Zwijndrecht et de Decatur, en Alabama, a montré des valeurs des centaines à des milliers de fois inférieures à celles de la population générale. Nous n’avons constaté aucun effet négatif sur la santé", a-t-elle assuré. "Pourtant, l’entreprise prend des mesures", a-t-elle ajouté. "Nous n’attendons pas un consensus scientifique sur les effets sur la santé pour agir."