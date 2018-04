Namur: instable, délabrée, un dépotoir… l'Eglise Saint-Jean Baptiste, un décor plus vraiment "catholique"

Derrière un vulgaire mur en briques rouges, la cour de l'Eglise Saint-Jean Baptiste sert aujourd'hui de remise pour le matériel de terrasse du café d'en face. Pendant les Fêtes de Wallonie, on y stocke des fûts de bière. Et puis des détritus aussi s'accumulent, comme le constate l'architecte André Rouelle. "Une cuvette de WC… Je ne sais pas pourquoi elle est là ni qui l’a déposée… Il faut bien constater que cela ressemble de plus en plus à un dépotoir ! Ce serait donc bien qu’on rende à cet espace ses lettres de noblesse."

L’Eglise Saint-Jean Baptiste est cet édifice emblématique du centre historique de Namur, près de la place du Vieux. C'est là que se déroulait traditionnellement la messe en Wallon des Fêtes de Wallonie. Mais depuis presque trois ans, elle est fermée en raison de problème de stabilité : un des murs penche de plus en plus et menace d'écraser des bâtiments en annexe, dont une sacristie du XVIIIème siècle.

Les premiers travaux vont consister à détruire le mur d'enceinte, et à remplacer cette lugubre cour par un jardin entouré de grilles.

Un des façades penche dangereusement

Moins visible, mais plus essentiel, le chantier va également stabiliser le mur de la façade nord de l'Eglise qui penche dangereusement. "On a installé des fils à plomb sur les murs. Et périodiquement, on refaisait des mesures pour vérifier le déplacement du mur. Et on a constaté sur une période de deux ans, qu’il y avait une évolution. On a donc été fort inquiet. Raison pour laquelle on a tiré la sonnette d’alarme."

Ces travaux dureront au moins deux ans, mais il faudra ensuite restaurer l'intérieur de l'église, particulièrement délabré. Les paroissiens de Saint-Jean Baptiste ne retrouveront pas leur église avant 2025.