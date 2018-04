Namur et Dinant: jusqu'à six ans de prison pour trafic de stupéfiants et vol avec violence

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné jeudi sept prévenus à des peines allant jusqu'à six ans de prison pour trafic de stupéfiants et/ou vol avec violence, à Namur et Dinant en 2016. Extorsion avec violence/ou menaces, vol simple et infraction sur les armes font également partie des préventions citées dans ce dossier.

Le premier volet du dossier concerne un vol avec violence ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2016. Ce soir-là, en manque d'argent et de stupéfiants, trois personnes, Emile B., Jérôme M. et Megan M., planifient ensemble de voler leur propre dealer Raphaël N.. Pour cela, Jérôme M. passe un appel à Raphaël N. en prétextant vouloir acheter de la drogue et lui donne rendez-vous, comme à son habitude, sur un parking namurois.

Une fois sur place, Emile B., armé d'une batte de base-ball, sort de la voiture pour se cacher. Lorsque Raphaël N. arrive à la vitre de la voiture, Emile B. lui assène un coup de batte par l'arrière. Une fois au sol, Jérôme en profite pour prendre la marchandise, plusieurs grammes d'héroïne et un peu de cannabis, ainsi que le contenu du portefeuille avant de prendre la fuite avec ses deux complices. Quelques jours plus tard, à Dinant cette fois, les trois prévenus sont de nouveau poursuivis pour extorsion avec violence ou menaces et vol simple, à l'encontre d'un autre dealer.

En parallèle de ces préventions, le tribunal reproche à quatre autres prévenus d'avoir participé à un trafic de stupéfiants dans le cadre d'une association. Le revendeur principal n'est autre que Raphaël N.. Le tribunal lui reproche notamment de la vente d'héroïne, cocaïne, cannabis, amphétamines, etc. Marchandises retrouvées chez son ex-compagne, elle aussi poursuivie.

Finalement, le premier volet de ce dossier a vu condamné Emile B. à une peine de 6 ans de prison, Jérôme M. à 5 ans avec sursis, tandis que Megan M. est condamnée à 18 mois.

Dans le dossier de trafic, une peine de 2 ans de prison avec sursis a été prononcée à l'égard de Raphaël N. tandis que le fournisseur écope de 5 ans. La compagne de Raphaël écope d'une peine de travail. Quant à la dernière personne citée dans ce dossier pour trafic de stupéfiants, elle a été acquittée.