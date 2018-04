Namur en mai s'agrandit avec un nouvel espace et une occupation de la rue de Fer

L'implantation du festival des arts forains Namur en mai s'agrandit avec une occupation de la rue de Fer (en haut de la ville) et un nouvel espace baptisé "Guinguette" situé dans les Jardins du Maïeur, ont indiqué mercredi les organisateurs du festival qui se déroulera les 11, 12 et 13 mai à Namur. Au total, 330 représentations sont programmées dans 20 lieux de la capitale wallonne.

Parmi les nouveautés de cette édition, l'implantation de Namur en mai s'agrandit légèrement avec des spectacles programmés dans la rue de Fer et une Guinguette "Wallonie plus propre" qui se tiendra dans les jardins de l'hôtel de ville.

"Le lieu fera office d'espace musical, puisque cette année aucun concert n'est programmé dans le Cabaret", a indiqué le directeur du festival, Samuel Chappel. Musique, spectacles et animations de sensibilisation organisées par "Wallonie plus propre" seront notamment proposés à cet endroit.

Outre cette nouveauté, l'organisation du site reste sensiblement identique à l'édition précédente, à l'exception du Cabaret qui se déplace sur la place Maurice Servais. La place Saint-Aubain accueillera, quant à elle, le chapiteau des Baladins du Miroirs qui présenteront pour la dernière fois une réédition d'un spectacle sur la guerre, spécialement adapté pour Namur.

Côté spectacles, plusieurs formules sont proposées avec tantôt des spectacles payants, intimistes ou pas, sur réservation ou libres d'accès, d'autres gratuits ou dit "au chapeau". Pour la deuxième année consécutive, la rue des Carmes s'animera autour du "Royaume féérique des Carmes" grâce à l'implication de ses commerçants.

Du côté de la billetterie, le pass trois jour prioritaire vendu en prévente est d'ores et déjà "sold out". Le pass trois jours non-prioritaire reste accessible en prévente.

L'achat de tickets prioritaires pour un spectacle sera toujours possible et des billets "parcours thématiques" sont mis en vente dès ce mercredi. En 2017, le festival avait accueilli environ 180.000 visiteurs. Namur en mai bénéficie de subsides publics à 50%, dont notamment 100.000 euros de la Ville de Namur et 22.500 euros de la Province.

Toute la programmation est disponible sur le site de l'événement.