Let's Go Urban : un rapport accuse la députée flamande El Kaouakibi d'"abus systématique"

L'Inspection flamande des finances a bouclé son rapport sur les subventions accordées au cours des ans aux organisations à but non lucratif de la députée flamande Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld) et qui pointe un "abus systématique des flux de subventions", a-t-on appris jeudi.

Le contenu de ce rapport a été publié par le journal 'Het Laatste Nieuws' et le ministre des Finances, Matthias Diependaele (N-VA,) a confirmé les montants cités à l'agence Belga.

Abus systématique et symptomatique des flux de subventions flamands

Depuis 2012, Sihame El Kaouakibi a perçu exactement 1.363.622 euros de subventions flamandes. Le rapport évoque un "abus systématique et symptomatique des flux de subventions flamands".

Il indique que la députée n'a pas été la seule à s'enrichir. Dans plusieurs cas, des indemnités ont également été accordées aux membres de sa famille sous forme d'indemnités kilométriques et d'indemnités de volontariat.

"Un parent de Sihame El Kaouakibi a tenu la comptabilité de Let's Go Urban (une asbl anversoise de danse urbaine entre-temps déclarée en faillite, ndlr). Il a envoyé une facture de chèques-repas, mais imprimée sur papier à en-tête de l'entreprise où ce membre de la famille travaillait réellement et avec laquelle l'asbl n'avait rien à voir", a expliqué le ministre.

Les notes de téléphone de la députée étaient également adressées à l'asbl. Il s'agit toujours de petits montants de quelques dizaines ou centaines d'euros, mais ils apparaissent systématiquement dans de nombreux dossiers.

Le rapport est également critique envers les autorités flamandes. Les subventions étaient souvent versées trop facilement et les décisions étaient "rédigées de manière trop vague et sans engagement", pointe-t-il.

Sous certificat médical

La députée d'origine marocaine Sihame El Kaouakibi, qui a siège désormais comme indépendante après avoir quitté l'Open Vld à la suite d'accusations à propos de la gestion financière de ses associations, est absente du parlement flamand depuis la mi-octobre 2020, sous certificat médical.

A la suite de cette affaire, le parlement flamand a adopté de nouvelles disposition, qui limitent d'une certain manière les revenus des élus en absence maladie de longue durée.