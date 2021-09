Les ouvriers d’ArcelorMittal à Gand ont repris le travail vendredi après un arrêt de travail mercredi qui a laissé l’usine tourner au ralenti.

Vendredi, les équipes ont commencé à travailler à 6 heures et 8 heures et il n’y a plus d’actions, ont précisé plusieurs syndicats.

►►► À lire aussi : Nouvel arrêt de travail sur le site d’ArcelorMittal à Gand

La direction promet des négociations salariales accélérées impliquant une prime coronavirus de 500 euros.