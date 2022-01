Le prêt win-win flamand a atteint des records en 2021, son nombre a presque doublé

Le prêt win-win a connu un succès inédit en Flandre l'an dernier, avec 8.665 prêts pour un total de 152 millions d'euros.

Le nombre de prêts accordés a plus que doublé par rapport à l'année précédente et le montant total a gonflé de moitié, selon les explications de la ministre flamande de l'Économie Hilde Crevits mercredi au Parlement flamand. 239 citoyens flamands sont par ailleurs devenus actionnaires d'une PME d'un proche via le mécanisme "Vriendenaandeel".

Les deux outils ont été pensés pour favoriser l'investissement et le prêt entre particuliers, au bénéfice des indépendants ou des petites et moyennes entreprises localisées en Flandre. Le particulier qui participe bénéficie d'un avantage fiscal.

En 2020, le "prêt win-win" a été élargi, avec désormais la possibilité de prêter jusqu'à 75.000 euros et de déterminer soi-même la durée du prêt, entre 5 et 10 ans. En 2021, le "vriendenaandeel" (que l'on pourrait traduire par "actionnariat d'amis") est venu s'ajouter. Là aussi, l'investissement est autorisé jusqu'à 75.000 euros.

Depuis le lancement en février, il y a eu 239 amis-actionnaires approuvés pour un montant total de 656.000 euros.