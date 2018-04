L'adolescent trouvé mort à Grimbergen avait sauté du toit d'un bâtiment, selon le parquet

L'adolescent de 15 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dimanche sur un parking de Grimbergen (Brabant flamand), a sauté du toit d'un bâtiment, indique mercredi le parquet de Hal-Vilvorde. Ces conclusions de l'enquête coïncident avec les lésions constatées lors de l'autopsie. Cinq jeunes se sont par ailleurs présentés à la police à la suite de l'appel à témoins lancé mardi dans le cadre de ce décès.

Le corps sans vie de l'adolescent a été trouvé dimanche soir sur un parking derrière des boxes de garages du Verbindingsweg, à Grimbergen. Selon les résultats de l'autopsie, le jeune homme présentait d'importantes lésions internes et externes au niveau des jambes. L'enquête a entretemps pu démonter qu'il avait sauté d'un bâtiment.

Mardi, la police a lancé un appel à témoins et souhaitait plus particulièrement entendre cinq jeunes qui se trouvaient à la hauteur d'un terrain de pétanque du parc Ter Tommen. Ils avaient également trouvé le GSM de la victime. Les cinq jeunes se sont présentés à la police et ont été entendus.