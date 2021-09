Knokke-Heist : un bunker de la Seconde Guerre mondiale retrouvé entièrement intact

Lors des travaux d'excavation d'un parking souterrain sur la Rubensplein à Knokke-Heist, un bunker de la Seconde Guerre mondiale a été découvert. Selon nos confrères de la VRT, le bunker mesure environ 500 mètres cubes et est totalement intact.

"C'était assez inattendu que les ouvriers tombent sur ce bunker", raconte Sofie Vanhoutte de l'organisation scientifique Onroerend Erfgoed. "Il n'y avait aucune indication sur les photos aériennes, mais bien sûr, nous pouvons toujours trouver des structures de la Seconde Guerre mondiale dans cette zone côtière".

Des photos du bunker ont été prises ce matin pour les archives, mais le bunker va rapidement être démoli pour que les travaux ne soient pas retardés. "Nous nous efforçons de répondre et d'être sur place le plus rapidement possible, afin que l'entrepreneur ne soit pas retardé par notre enquête", précise Vanhoutte.

L'organisation souligne qu'il n'est pas question de faire visiter le bunker actuellement.