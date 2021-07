Intempéries : circulation des lignes de bus De Lijn perturbée en Brabant flamand et Limbourg

La circulation des lignes de bus De Lijn en provinces du Brabant flamand et du Limbourg est perturbée, indique vendredi matin le porte-parole de la société de transports flamande.

Dans le Limbourg, les perturbations sont constatées dans la commune à facilités des Fourons, ainsi qu’à Maasstreek. Des lignes ne sont plus assurées non plus vers Visé (province de Liège) ou encore la gare de Maastricht aux Pays-Bas. "Dans le Limbourg, la situation sur le terrain est en constante évolution, avec des perturbations sur de nombreuses lignes", explique encore la société.

Dans le Brabant flamand, les dessertes de la ville universitaire de Louvain sont perturbées. Dans cette province encore, certaines lignes sont déviées ou plus courtes, mais sur d’autres, les bus ne circulent pas du tout. La circulation n’était pas assurée à Bierbeek et Hamme-Mille.