Inondations en Belgique : Halen et Herk-De-Stad toujours en alerte en raison de possibles précipitations ce week-end

"Il n’y a aucune raison de paniquer, mais nos services restent en alerte et surveillent la situation", a indiqué jeudi le bourgmestre de Halen, Erik Van Roelen (CD&V), alors que des précipitations sont à nouveau prévues ce week-end. La commune de Herk-De-Stad, également située dans le Limbourg, reste elle aussi attentive à d’éventuelles précipitations.

Les pompiers continuent de nettoyer les rues de Halen touchées par les inondations. Deux d’entre elles restent fermées.

►►► À lire aussi : Inondations en Belgique : le point sur la situation par province du centre de crise

Un bassin de rétention a déjà été vidé, un autre l’est à 80%, a indiqué Erik Van Roelen.

"Les niveaux de la Gète et de la Fleppe ont baissé respectivement de plus d’un mètre et de 70 cm. Le Démer a également baissé de 50 cm au niveau de la Mosstraat", a-t-il précisé.

De son côté, "le bassin intérieur du lac de Schulen est en train d’être vidé. Des sacs de sable ont été placés aux points les plus bas de la Fleppe afin de surélever la digue. Une entreprise spécialisée contrôlera vendredi les digues du centre de Halen et de la zone industrielle", conclut l’élu.