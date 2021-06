Effondrement d’un bâtiment à Anvers : une troisième victime sortie des décombres

Un troisième corps sans vie, celui d'un homme, a été découvert et sorti des décombres à Anvers, ont annoncé les pompiers samedi en début d'après-midi. Un échafaudage et une partie d’une école en construction s'étaient effondrés vendredi dans le quartier Nieuw Zuid.

Dans la nuit et ce matin, deux autres dépouilles avaient été sorties des gravats. A l’heure actuelle deux personnes sont donc toujours portées disparues. Il est possible qu’elles soient encore coincées sous l’amas de briques et de ferraille.

Le bilan s'élève donc, pour l'instant, à trois morts, dont un Portugais et un Roumain qui travaillaient sur le site.

Neuf autres personnes ont été blessées: quatre Roumains, deux Ukrainiens, un Portugais et deux hommes dont les secouristes ignorent encore la nationalité.

Repérées par les chiens mais inaccessibles

Les pompiers sont aidés dans leur travail par des chiens renifleurs qui ont déjà tiré la sonnette d’alarme à quelques reprises, mais à chaque fois dans des endroits inaccessibles pour le moment.

Des grues doivent aider les services de secours pour dégager les gros débris. Les opérations devraient durer toute la journée encore.

On ignore toujours les causes de l’accident. Le bâtiment partiellement effondré est un édifice scolaire, une école primaire avec un hall sportif. Les personnes blessées et disparues seraient essentiellement des ouvriers.