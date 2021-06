Effondrement d’un bâtiment à Anvers : la victime décédée a été sortie des décombres

La personne décédée dans l’effondrement d’une partie de bâtiment en construction à Anvers a été sortie des décombres vers 04h00 samedi matin, rapportent les pompiers.

La victime, localisée vendredi, n’avait pu être extraite des gravats plus tôt.

Un échafaudage et une partie d’une école en construction se sont effondrés vendredi dans le quartier Nieuw Zuid à Anvers. Cinq personnes sont toujours portées disparues. On ignore leur état de santé.

Les recherches se sont poursuivies toutes la nuit à Anvers dans les décombres. 9 personnes ont été blessées, 8 d'entre elles sont dans un état grave.

Repérées par les chiens mais inaccessibles

Les pompiers sont aidé dans leur travail par des chiens renifleurs qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme à quelques reprises, mais à chaque fois dans des endroits inaccessibles pour le moment.

Des grues doivent aider les services de secours pour dégager les gros débris. Les opérations devraient durer toute la journée encore.

On ignore toujours les causes de l'accident. Le bâtiment partiellement effondré est un édifice scolaire, une école primaire avec un hall sportif. Les personnes blessées et disparues seraient essentiellement des ouvriers.

La ministre de l'intérieur s'est rendu sur les lieux hier soir. Quant au roi, il a présenté ses condoléances et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a aussi remercié les services de secours pour leur travail.