Deux foyers de grippe aviaire détectés en Flandre, à Alveringem et Ravels

Deux foyers de grippe aviaire ont été détectés dans deux élevages professionnels situés à Alveringem (Flandre occidentale) et Ravels (Anvers), signale mercredi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Afin d'éviter toute autre propagation du virus, et conformément aux législations européennes et belges, les volailles encore présentes dans ces deux exploitations seront euthanasiées, et une zone de protection de 3 km, ainsi qu'une zone de surveillance de 10 km, sont désormais établies autour des foyers.