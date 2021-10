"Zoos humains : L’invention du sauvage", l’exposition qui veut éduquer contre le racisme

La Quinzaine décoloniale se tient à la Maison Folie à Mons jusqu’au 12 novembre, elle est organisée par la plateforme associative "Décolonisation des esprits et des espaces publics". Dans le cadre de cette quinzaine, des nombreuses activités sont organisées autour d’un thème : le racisme. Spectacles, workshops et conférence sur le thème sont au programme mais surtout une exposition intitulée : "Zoos Humains : L’invention du sauvage", une exposition imaginée par la Fondation Lilian Thuram.

Cette exposition fait la lumière sur une face sombre de notre Histoire, celle des zoos humains. Pendant près de 5 siècles des êtres humains étaient exhibés dans des théâtres, des cirques ou encore dans les expositions universelles. Des personnes venues des quatre coins de la planète et offerts en pâture aux spectateurs occidentaux. Des hommes, des femmes et des enfants exhibés et livrés au regard d’1 milliard 400 millions d’Européens et d’Américains durant 5 siècles. C’est aussi par ce prisme-là que ces millions de personnes ont forgé leur regard envers le peuple colonisé et donc la création du "sauvage". Des premiers contacts avec des hommes et des femmes venus d’ailleurs qui seront à l’origine de nombreux préjugés racistes qui subsistent parfois encore aujourd’hui.

Lyse Kandava est membre de la plateforme "Décolonisation des esprits et des espaces publics": "Cette exposition a pour but de rappeler l’Histoire avec des faits concrets et réaliser un travail de mémoire. Nous voulons surtout pousser le public à réfléchir aux moyens de stopper le racisme. On n’est pas là pour juger ou trouver des responsables mais nous voulons pousser à réfléchir à cela et comprendre les séquelles et l’héritage que nous avons aujourd’hui de cette époque des zoos humains".