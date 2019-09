Zone de secours Hainaut-Centre : comment motiver des pompiers payés à la minute ?

Les casernes de pompiers ont de plus en plus de mal à rappeler du personnel en cas de besoin. Et ça pose problème quand les interventions s’enchaînent. En cause, un défraiement insuffisant, nous disent des pompiers de Mons et de La Louvière. Lors du rappel, ils sont payés à la minute : le statut fédéral ne prévoit plus de prime spéciale pour motiver les troupes.

Il faut environ dix hommes pour partir sur un gros incendie. A Mons et à La Louvière, quand dix hommes partent, il n’en reste plus suffisamment pour un second départ. Alors, on bat le rappel pour combler la différence. Mais huit fois sur dix, "ça ne fonctionne pas", nous dit un délégué syndical. "Ou plutôt, ça ne fonctionne plus".

Avant la réforme de 2015, chaque commune avait son système. A Mons, le rappel était facturé 4 heures de travail. À La Louvière, 2 heures. Ce statut communal, certains anciens pompiers l’ont encore. Mais les nouveaux, les promus et les mutés travaillent sous statut zonal. Ils sont payés à la minute en cas de rappel. Financièrement, il vaut mieux rester chez soi plutôt que de venir bosser une demi-heure et être renvoyé chez soi parce que la première équipe est rentrée.

Pour l’instant, d’autres casernes prennent le relais quand Mons et La Louvière sont bloquées par manque de personnel. Mais on y perd en efficacité et surtout en rapidité d’intervention.

Du côté des responsables de la caserne de la Zone de secours Hainaut-Centre… On dit plancher sur une prime de deux heures en cas de rappel. Mais les discussions s’éternisent aux yeux des sapeurs-pompiers.