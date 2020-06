Zone de police Nord : la brigade cycliste va continuer son travail de proximité

Après une phase test d’un an, la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere) déploiera désormais sa brigade cycliste de manière opérationnelle sur le terrain. Dix policiers à vélo effectueront également désormais des patrouilles à l’aide de nouveaux vélos électriques.

"L’arrivée de la brigade cycliste constitue une plus-value absolue pour notre zone de police. La sécurité routière est l’une de nos priorités et le fonctionnement de la brigade cycliste contribuera à la promotion de la sécurité routière pour tous les usagers de la route", souligne dans un communiqué le commissaire divisionnaire et chef de corps, Frédéric Dauphin.

Plus de 6000 PV dressés

La satisfaction est aussi de mise au niveau des trois bourgmestres concernés : "le vélo est l’outil idéal pour une police de proximité […], il permet aux policiers d’être réactifs et plus mobiles sur des infractions en sécurité routière ou des faits de délinquance. Il permet aussi un meilleur contact avec la population que les patrouilles en voiture", estiment Cécile Jodogne (Schaerbeek), Emir Kir (Saint-Josse) et Ridouane Chahid (Evere).

En une année de phase test, la brigade cycliste a dressé plus de 6000 PV. La direction de la zone Nord souligne sa polyvalence, qui a permis à cette brigade d’être au premier plan sur le terrain pendant la crise du coronavirus.