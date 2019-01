Zone de police Germinalt : le bras de fer se poursuit

Le bras de fer se poursuit au sein de la zone de Police Germinalt, la zone qui couvre les entités de Gerpinnes, Ham-sur-Heure /Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Thuin. Les organisations syndicales exigent la réintégration d'une agent non-statutaire licenciée après un deuxième échec à l'épreuve qui mène au grade d'inspecteur. Un C4 adressé avec des motifs trop légers, selon ces organisations. Les négociations ont échoué ce mercredi après-midi, entre syndicats et responsables de la zone. Vu l'absence d'accord aujourd'hui, le préavis de grève sera activé ce vendredi ont décidé CGSP et SLFP. Des actions sont annoncées mais on n'en connait encore ni la forme, ni le timing.