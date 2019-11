Zone de police Bruxelles-Ixelles: le nombre d'agressions de policiers a quadruplé en quatre ans

Le nombre de faits de violence à l'égard de policiers de la zone de Bruxelles-Ixelles a quadruplé en quatre ans, ressort-il d'une réponse fournie par cette zone à la conseillère communale et de police, Bianca Debaets (CD&V). En 2016, cent procès-verbaux (PV) de faits de ce type avaient été dressés. Pour l'année en cours, on en a déjà dénombré 392, alors que l'année n'est pas terminée. La progression de leur nombre est constante depuis 2016: on en avait dénombré 206 en 2017 et 320 en 2018.

Le nombre de sanctions lui aussi progressé en parallèle.

On a ainsi dénombré 41 amendes en 2016, et, jusqu'à présent, 187 pour 2019; 13 arrestations en 2016 et 24 en 2019. On assiste à une évolution en sens inverse du nombre de classements sans suite des PV: 46 en 2016; 93 en 2017; 82 en 2018, et jusqu'à, présent 15 en 2019, indiquent les chiffres transmis par la zone de police.

A noter que pour 2019, 104 PV sont encore en cours de traitement et 60 font l'objet d'une médiation.

En ce qui concerne la nature des faits, la zone de police constate toutefois une baisse de 19% des faits de rebellion entre 2016 et 2019, de 33% de ceux de coups à l'égard d'agents, de 32% pour ceux relatif à de la diffamation et de 42% pour la provocation.

Mais depuis l'an dernier, on observe une recrudescence des faits de rebellion. Le nombre de faits de coups à l'égard d'agents est ainsi passé de 131 en 2018 à, déjà, 151 en 2019.

Durant la seule période de vacances du 1er août au 8 septembre derniers, les agents de la zone de police ont été victimes de 35 faits de violence ayant entraîné 96 jours d'incapacité de travail.

"Ces chiffres sont à tout le moins très préoccupants", estime Bianca Debaets pour qui des mesures strictes doivent être prises et les contrevenants poursuivis.

De la réponse à Bianca Debaets, il ressort enfin que la zone de police Bruxelles-Ixelles lancera un projet pilote d'équipement d'agents à l'aide de 'body cams' avant la fin de l'année. S'il est évalué positivement, le projet pourra être étendu en 2020, une perspective que la conseillère accueille avec enthousiasme, en regard des expériences positives déjà vécues à l'étranger en la matière.