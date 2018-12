Zone de basses émissions à Bruxelles: des amendes purement théoriques pour les véhicules étrangers

Depuis l'instauration de la zone de basses émissions à Bruxelles en janvier 2018, les voitures immatriculées à l'étranger - très polluantes ou non - doivent obligatoirement s'enregistrer en ligne pour pouvoir entrer sur le territoire bruxellois. Si le véhicule n'est pas enregistré, le véhicule risque une amende de 150 euros pour non-inscription. Mais pour le moment, les amendes ne tombent pas: ni celle pour non-inscription (150 euros), ni celle pénalisant les véhicules trop polluants (350 euros).

La raison? Il n'y a pas encore d'accord à ce sujet avec des pays comme la France, les Pays-Bas ou l'Italie, qui sont les principaux concernés. "La distribution de ces amendes dépend de ces protocoles entre les pays", explique Mara Cavelier pour Bruxelles-Environnement. "Une fois que ces protocoles seront signés, l'amende pour non-inscription et l'amende pour non respect des critères d'accès pourront être envoyées. On espère que ce serait fait fin janvier/début février. "

Ces accords ne seront pas rétroactifs, ce qui rend ces amendes - pour l'instant - purement théoriques. Selon Mara Cavelier, elles ne sont pas complètement inutiles pour autant. "Le risque n'est pas encore là, mais l'objectif de cette amende n'est pas vraiment de faire peur. Il est de pousser à la réflexion et d'amener la personne à se demander si sa voiture est vraiment indispensable pour se rendre jusqu'à Bruxelles", explique-t-elle.

Amende fictive ou non, plus de 48 000 véhicules étrangers étaient inscrits grâce au formulaire au dernier comptage.