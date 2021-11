Zoé, un cheval de trait brabançon, se charge de la propreté du Ravel.

À Ellezelles et Flobecq, c’est désormais Zoé, un cheval de trait brabançon de près d’une tonne, qui assure la propreté du Ravel, équipée d’une ancienne andaineuse (une machine agricole permettant d’andainer le foin) que son propriétaire a équipée de balais. C’est suite à l’appel à projets "Le cheval de trait, un choix durable et innovant" lancé en 2019 par le ministre de la Ruralité que les communes d’Ellezelles et de Flobecq ont décidé de s’associer autour de ce projet unique en son genre. Zoé a 9 ans est c’est désormais elle qui assure la propreté du Ravel. Son propriétaire Stéphane Van Nieuwenhuyze a eu l’idée de l’équiper d’une ancienne machine agricole et de la convertir en attelage balai. " J’avais vu une brosse semblable en 2014 et j’avais déjà l’idée d’en fabriquer une avec un ancien râteau-andaineur. Il m’a fallu quelques années pour en trouver un adéquat et en état de fonctionner. Après, il a fallu trouver des brosses… Ça prend du temps" explique Stéphane Van Nieuwenhuyze. Mais l’idée de nettoyer le Ravel n’a pas germé tout de suite. "Au départ c’était pour nettoyer ma cour et m’amuser avec mon cheval. Mais quand le Ravel a été créé et qu’il y a eu un appel d’offres, j’ai proposé de brosser le Ravel avec mon cheval de trait".

Aujourd’hui, avec sa drôle de machine Zoé parcourt le Ravel. Son passage suffit à dégager les feuilles mortes et autres saletés sur son chemin. Zoé répond aux demandes de la commune en fonction de la météo et l’état de propreté du Ravel. Stéphane est toujours prêt à partir avec son cheval impatient de travailler. Un équipement relativement simple qui permet de réagir vite

Une utilisation moderne du cheval, une démarche écologique. Ici plus besoin de véhicules motorisés pour nettoyer.