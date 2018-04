Yvan Mayeur sort de son silence et publie un livre pour "défendre" son "honneur"

10 mois après sa démission suite au scandale du Samusocial, l'ancien bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur s'exprime dans la presse ce mercredi matin à l'occasion de la sortie de son livre dans les jours à venir. "Un livre pour défendre mon honneur", dit-il.

Il défend son action au sein du Samusocial et dénonce "l'hypocrisie coupable de ceux qui estiment que la misère et la pauvreté sont des nuisances".

Quand on veut des professionnels, on les paie

Pour lui, les milliers de gens qui essayent de survivre en rue méritent mieux qu'un engagement bénévole. "Et quand on veut des professionnels", rajoute-t-il, "on les paie". Mais il reconnaît une erreur: avoir concentré trop de pouvoir entre ses mains et ne pas avoir quitté le Samusocial quand il est devenu bourgmestre de Bruxelles.

Yvan Mayeur parle d'un véritable acharnement contre sa personne, d'un lynchage politico-médiatique. Dans sa ligne de mire, il vise Rudi Vervoort, le ministre-président bruxellois. "C'est lui qui a décidé de me tuer politiquement" dit-il, sans doute par jalousie.

Très atteint, Yvan Mayeur explique avoir été très loin dans ses idées noires. Aujourd'hui, il tente de se reconstruire. Mais cela ne sera pas par la politique, en tout cas pas par une élection. Mais il souhaite pouvoir poursuivre d'une manière ou d'une autre son engagement pour sa ville.