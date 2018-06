Yvan Mayeur: "J'aurais préféré engranger moi-même les résultats de mon travail"

L'ancien Bourgmestre de la Ville de Bruxelles était ce matin l'invité de la rédaction de Vivabruxelles, à l'occasion du troisième anniversaire de la fermeture aux automobilistes des boulevards du centre. Avec le recul, Yvan Mayeur s'est dit "globalement très satisfait et très heureux" du projet de piétonnier qui prend forme aujourd'hui: "récemment, je me suis promené avec les techniciens du piétonnier, on a pris une heure et demi pour voir les aménagements, c'était très très bien . Et ce qui m'a plu tout au long du parcours, c'est ce j'ai eu plein de messages positifs. C'était pas juste un plan mais du vrai, du réel".