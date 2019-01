Youth for Climate: près de 700 étudiants rassemblés à Namur (Photos)

Près de 700 étudiants se sont mobilisés et donné rendez-vous à Namur plutôt que de se rendre à Bruxelles comme des dizaines de milliers d'autres ce jeudi. Venus de différentes écoles du centre-ville mais aussi d'ailleurs, ils marchent pour le climat au cœur de la capitale wallonne.

Ils viennent de Saint-Louis, de l'école Notre-Dame, Sainte-Marie Namur mais aussi de l'IATA ou de l'ITN et marchent pour le climat. Le rendez-vous est donné place d'armes dans le bas de la ville avec une revendication: la prise en compte par le monde politique de leur avenir, de l'avenir climatique.

Le cortège a démarré à 11h30. Les élèves ont pris la direction de la place du théâtre en chantant "On est chaud, chaud, chaud pour le climat". Ils sont très nombreux à brandir un calicot: "On a vu que les Flamands se mobilisaient et on s'est dit pourquoi pas nous?, explique Axel, 17 ans et organisateur. Ce n'est pas possible pratiquement pour tout le monde de se déplacer à Bruxelles et on voulait se montrer solidaires donc on a lancé l'idée sur Facebook".

Les élèves se sont rendus vers la rue Saint-Jacques, la rue des Carmes puis jusqu'aux jardins du maïeur à l'hôtel de ville.

La manifestation a commencé à s'égrainer vers 12h15.