Yourte, roulotte, cabane,... l'habitat léger enfin reconnu en Wallonie

Projet de décret sur les habitats légers - JT 13h - 22/10/2018 On va vous parler à présent d'un phénomène qui prend de l'ampleur. De plus en plus de Belges font le choix de ce qu'on appelle une habitation légère. Il s'agit d'une habitation qui doit être démontable, déplaçable, légère, sans étage, et sans fondations. A Louvain-la-Neuve, il va y avoir du neuf pour celles et ceux qui aiment ou se résignent à se promener avec leur maison sur le dos ?