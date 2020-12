Yasin Alageyik : seul arbitre international de futsal de Wallonie

Des arbitres internationaux de football… Il y en a beaucoup. Les arbitres belges internationaux de futsal se comptent sur les doigts d’une seule main. Ils ne sont que quatre et sur ces quatre, il n’y a qu’un seul francophone : Yasin Alageyik. Cet habitant de Bernissart, âgé de 35 ans est tombé dans le sport quand il était petit. D’abord avec le football. "J’ai commencé à arbitrer des matches de foot quand j’avais 17 ans, pour gagner un peu d’argent de poche. Ensuite mon frère m’a initié au futsal et de fil en aiguille, j’ai commencé à arbitrer". Remarqué pour ses arbitrages, il gravit rapidement les échelons, partant de 3e provinciale pour parvenir au niveau national, puis européen et enfin international.

Pour garder un bon niveau de forme physique, Yasin s’entraîne régulièrement, dans le cadre des infrastructures de la Fédération belge de football, à Tubize mais en s’entraînant également avec une équipe de Bernissart et en fréquentant des salles de fitness quasiment quotidiennement (quand les mesures sanitaires le permettent).

L’arbitre international regrette qu’il n’existe pas davantage de salles permettant d’accueillir des équipes de futsal. "L’engouement est là au niveau des seniors mais au niveau des jeunes et de leur formation, il reste des efforts à faire". Yasin Alageyik porte avec quelques amis de l’entité un projet d’académie de futsal qui pourrait bientôt voir le jour à Bernissart.